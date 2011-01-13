Элитные спальни — мебель в классическом стиле

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Спальня Натали (Белый/Глянец)
89 990 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Флоренция (Белый/Перламутр)
124 990 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Мишель (Белый/Матовый)
94 990 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Аделаида (Орех)
67 041 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Аманда (Крем)
63 693 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Медея (Крем)
91 095 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Милано (Слоновая кость/Ткань)
125 940 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Милано (Слоновая кость)
125 617 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Венеция Классик (Крем)
132 790 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Стелла (Белый/Глянец)
125 490 руб.
Производитель: Белоруссия
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Спальня Элеанор (ELEANOR)
104 800 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Тиффани (TIFFANI ART)
121 980 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Гармония (GARMONIA)
89 980 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Калиопе (CALLIOPE)
106 980 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Валерия (VALERY WHITE)
105 800 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Валерия (VALERY WALNUT)
105 800 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Астория (ASTORIA)
122 390 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Ларина (Крем)
119 990 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Афина (Крем)
123 490 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Магдалена
167 990 руб.
Производитель: Россия
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Спальня Милано (MILANO)
259 900 руб.
Производитель: Турция
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Спальня Версаль (VERSAILLES)
146 390 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Империал II (IMPERIALE II) Орех
122 490 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Империал 1 (IMPERIALE I)
122 490 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Афина (AFINA) Белая с золотом
95 800 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Олимпия (OLYMPIA)
151 280 руб.
Производитель: Китай
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Спальня Эсмеральда (ESMERALDA)
145 900 руб.
Производитель: Китай
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Батицелла (BATICELLA)
133 490 руб.
Производитель: Китай
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Шарлин (SHARLYN)
287 970 руб.
Производитель: Китай
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Афина (Белая/Золото)
139 990 руб.
Производитель: Белоруссия
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Латифа (Крем/Золото)
132 239 руб.
Производитель: Россия
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Венеция (Орех/Золото)
127 437 руб.
Производитель: Россия
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Венеция (Крем/Золото)
127 437 руб.
Производитель: Россия
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Орнелла (Крем/Золото)
138 900 руб.
Производитель: Россия
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Версаль (Крем)
129 777 руб.
Производитель: Россия
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Лоретта (Крем)
123 490 руб.
Производитель: Россия
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Элизабет (ELIZABETH) Орех
136 890 руб.
Производитель: Китай
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Сандра (Радика)
107 809 руб.
Производитель: Россия
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Виктория (Орех)
91 095 руб.
Производитель: Россия
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Фиона (Крем/Глянец)
119 476 руб.
Производитель: Россия
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Беатрис (Крем/Глянец)
102 577 руб.
Производитель: Россия
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Патрисия (Караваджо/Глянец)
62 650 руб.
Производитель: Россия
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Патрисия (Корень ясеня/Глянец)
62 650 руб.
Производитель: Россия
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Энрике (Корень дуба/Глянец)
124 980 руб.
Производитель: Россия
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Элиза (Слоновая кость)
149 990 руб.
Производитель: Россия
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Палермо (Орех)
51 900 руб.
Производитель: Россия
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Деметра (Слоновая кость)
85 970 руб.
Производитель: Россия
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Азалия (Орех)
56 970 руб.
Производитель: Россия
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Элитные спальни — мебель в классическом стиле

Спальня – это особенное место в каждом доме. Это комната, где человек может отдохнуть, восстановить свои силы и уединиться. По статистике именно здесь каждый из нас проводит треть своей жизни. Как правило, помимо хозяев и пары самых близких людей здесь никто не бывает. Тем не менее дизайн и обстановка этого помещения требуют особого подхода. Здесь должно быть уютно, комфортно и спокойно.

Правильно подобранные цвета и функциональное расположение мебели играют очень важную роль. Подбирать элементы нужно внимательно, чтоб не перегрузить пространство. Избежать лишних хлопот и затрат можно, если приобрести готовый спальный гарнитур. Мы предлагаем вам элитные спальни из МДФ. Этот легкий, удобный в обработке и очень прочный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны, как среди производителей, так и среди дизайнеров. Изделия из него устойчивы к воздействию влаги, пыли и к истиранию. Обладают меньшим весом, что существенно облегчает монтаж. По внешнему виду не уступают натуральному дереву и другим современным материалам.  Мебель в спальню из МДФ может быть выполнена в любом стиле, ведь на его поверхность легко наносится любое покрытие. Но предпочтение, конечно, отдается классике.

Купить классическую спальню – это значит получить самый качественный и выгодный результат. Во многих культурах благосостояние оценивается именно по количеству спален в доме. И мы продумали все наши гарнитуры до мелочей. На любой даже самый изысканный вкус мы сможем подобрать спальню из массива или МДФ; купите и почувствуйте душевный и физический комфорт и гармонию

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